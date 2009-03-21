Росія незадоволена тим, що Америка робить з країнами колишнього СРСР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія незадоволена домінуючою роллю США в системі європейської безпеки і тим, що Америка робить з країнами, які є сусідами Росії і раніше входили до складу СРСР, передає Associated Press.

Це заяву С.Лавров зробив на форумі, що проходив в Брюсселі, присвяченому проблемам міжнародної безпеки. Російський міністр несхвально висловився щодо прагнення США і Євросоюзу посилити зв`язки із східноєвропейськими країнами, які межують з Росією, і заявив, що європейська безпека - це справа Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), а не НАТО чи окремих держав.

С.Лавров заявив, що НАТО за сприяння ОБСЄ має взяти на себе "юридичні зобов`язання" з дотримання миру в Європі. "НАТО бомбило Югославію, не маючи на те легального обгрунтування. Це непокоїть нас. НАТО бере на себе відповідальність ухвалення односторонніх рішень щодо звинувачення або примусу когось", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Під час дебатів колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана відповів С.Лаврову, сказавши, що Росії потрібно посилювати зв`язки з НАТО за допомогою існуючих механізмів. "У нас є величезні можливості поліпшити ситуацію", - сказав він.