Путін розповів, чому знявся в пропагандистському фільмі, в якому видав авіацію США за російську

Президент Росії Володимир Путін заявив, що знятися у фільмі Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним" переконав його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє "Газета.Ru".

"Це він мене умовив", - заявив президент. За словами Путіна, спочатку він сам вагався, чи це потрібно, бо і так всі знають, що він може сказати.

Однак Пісків умовив його, пояснивши, що буде важливо для американського глядача, щоб Путін розповів насамперед про країну.

За його словами, зйомки спеціально не готувалися. Прес-служба президента знаходила в його розкладі вільний час і до цього часу запрошувала команду, яка знімає фільм.

Сам він фільм повністю поки не подивився. Повертаючись із закордонного відрядження, він заснув під час його перегляду.

При цьому глава Росії припустив, що, судячи за відгуками, він вийшов об'єктивним.

Продовження фільму, за словами Путіна, не планується.

"Інтерв'ю з Путіним" - чотирисерійний документальний фільм 2017 року режисера Олівера Стоуна про президента Росії.

Як відомо, в цьому фільмі президент РФ продемонстрував кадри атаки американських вертольотів на талібів в Афганістані, видавши їх за дії російської авіації в Сирії.