До річниці трагедії MH17 біля посольства РФ в Нідерландах родичі загиблих провели протест (фото, відео)

13:40, 16 липня 2017
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Протягом години рідні жертв сиділи в парку. Вони вимагали від Росії "припинити грати в ігри", розкрити правду про трагедію і передали письмове звернення в російське посольство.

Уапротив посольства встановили символічну лаву пам'яті / Twitter Jildou van Opzeeland

До річниці катастрофи малайзійського боїнга на Донбасі рідні жертв влаштували мовчазний протест біля посольства Росії в Гаазі, повідомляє RTL Nieuws.

Члени сімей загиблих в парку навпроти посольства встановили символічну лавку пам'яті, на якій прикріплена меморіальна табличка з написом: "Чекаємо відповідальність і повну ясність", а нижче розміщено напис російською мовою: "Гуманність вище політики".

Протягом години рідні жертв сиділи в парку. Вони вимагали від Росії "припинити грати в ігри", розкрити правду про трагедію і передали письмове звернення в російське посольство.

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Нагадаємо, завтра минає третя річниця з моменту катастрофи Малазійського боїнга на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, влада Малайзії сподівається, що підозрювані у катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.

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Теги: #катастрофа MH17#катастрофа боїнга на Донбасі