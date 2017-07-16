До річниці трагедії MH17 біля посольства РФ в Нідерландах родичі загиблих провели протест (фото, відео)

До річниці катастрофи малайзійського боїнга на Донбасі рідні жертв влаштували мовчазний протест біля посольства Росії в Гаазі, повідомляє RTL Nieuws.

Члени сімей загиблих в парку навпроти посольства встановили символічну лавку пам'яті, на якій прикріплена меморіальна табличка з написом: "Чекаємо відповідальність і повну ясність", а нижче розміщено напис російською мовою: "Гуманність вище політики".

Bart en Jeanne verloren hun dochter. "We willen zo graag de waarheid horen. Desnoods gaan we elke dag voor de Russische ambassade zitten." pic.twitter.com/R6hV4Z17Xq — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 липня 2017 р.

Протягом години рідні жертв сиділи в парку. Вони вимагали від Росії "припинити грати в ігри", розкрити правду про трагедію і передали письмове звернення в російське посольство.

Een kleine groep MH17 nabestaanden zal zo een uur lang, zwijgend, plaats nemen tegen over de Russische ambassade. pic.twitter.com/mYdHRarGQ6 — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 липня 2017 р.

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Нагадаємо, завтра минає третя річниця з моменту катастрофи Малазійського боїнга на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, влада Малайзії сподівається, що підозрювані у катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.