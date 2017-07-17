Генсек ООН закликав усі країни до співпраці у справі встановлення винних у трагедії MH17

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав усі країни до співпраці у справі встановлення винних у трагедії катастрофи авіарейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року. Про це повідомляє Центр новин ООН.

«У третю річницю загибелі малайзійського Боїнга, який виконував рейс MH17, Генеральний секретар ООН закликав усі країни до співпраці у справі встановлення винних у цій трагедії - як того вимагає резолюція 2166 Ради Безпеки ООН», - йдеться в заяві.

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«Антоніу Гутерріш обізнаний щодо нещодавнього розвитку подій, що стосуються розслідування цього інциденту. В результаті аварії літака, який пролітав над східними районами України, загинули всі 298 людей, які перебували на борту», - відзначають в ООН.

Також глава ООН сказав, що він усім серцем поділяє біль родичів загиблих пасажирів і екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У липні 2015 року Росія наклала вето на створення міжнародного трибуналу ООН у цій справі.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 чоловік.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточної правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд в Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.