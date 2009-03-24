У Газпромі стверджують, що Україна не хоче платити за газ рублями

На сьогодні питання про перехід у розрахунках за газ з Україною на рублі не актуальний. Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

Він зазначив, що таких планів немає ні на поточний, ні на 2010 рік.

“Це поки що не актуально... Україна не підтримує такий варіант”, - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

За неофіційною інформацією, такими контрагентами, насамперед, могли стати покупці газу з країн СНД, зокрема й Україна.