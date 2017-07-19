Екс-керівника штабу дивізії НАТО в Польщі звинуватили в педофілії - ЗМІ
Чоловік схиляв 15-річну дівчину до статевих стосунків.
Екс-керівнику штабу багатонаціональної дивізії НАТО в польському Ельблонзі висунуті звинувачення у схилянні малолітньої до статевих стосунків. Про це повідомляє Європравда з посиланням на RMF24.
"Ми висунули військовому звинувачення у схилянні малолітньої особи у віці до 15 років до статевих стосунків. За цей злочин передбачена кара позбавлення волі на строк до трьох років" - повідомив заступник голови районної прокуратури в Ґрудзьондзі Марчін Лічнерський.
До 52-річного підозрюваного полковника застосовані запобіжні заходи. За ним встановлений військовий наглад і щодо нього діє заборона залишати країну.
Чоловік, який зробив пропозицію дівчині-підлітку телефоном, був затриманий поліцією на місці, в якому він домовився зустрітися з дівчиною.
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Міноборони Польщі раніше повідомило про зняття з посади рішенням міністра керівника штабу багатонаціональної дивізії НАТО в польському Ельблонзі Роберта Орловського. У повідомленні однак не були вказані причини його звільнення.
Раніше патрульні поліцейські столиці визволили з квартири неповнолітню дівчину, яка приїхала з Житомира влаштуватися нянею, але потрапила на шість днів у сексуальне рабство.