Екс-керівника штабу дивізії НАТО в Польщі звинуватили в педофілії - ЗМІ

Екс-керівнику штабу багатонаціональної дивізії НАТО в польському Ельблонзі висунуті звинувачення у схилянні малолітньої до статевих стосунків. Про це повідомляє Європравда з посиланням на RMF24.

"Ми висунули військовому звинувачення у схилянні малолітньої особи у віці до 15 років до статевих стосунків. За цей злочин передбачена кара позбавлення волі на строк до трьох років" - повідомив заступник голови районної прокуратури в Ґрудзьондзі Марчін Лічнерський.

До 52-річного підозрюваного полковника застосовані запобіжні заходи. За ним встановлений військовий наглад і щодо нього діє заборона залишати країну.

Чоловік, який зробив пропозицію дівчині-підлітку телефоном, був затриманий поліцією на місці, в якому він домовився зустрітися з дівчиною.

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Міноборони Польщі раніше повідомило про зняття з посади рішенням міністра керівника штабу багатонаціональної дивізії НАТО в польському Ельблонзі Роберта Орловського. У повідомленні однак не були вказані причини його звільнення.

Раніше патрульні поліцейські столиці визволили з квартири неповнолітню дівчину, яка приїхала з Житомира влаштуватися нянею, але потрапила на шість днів у сексуальне рабство.