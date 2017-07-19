Шість днів сексуального рабства: у Києві визволили дівчинку, над якою знущались троє дорослих

Патрульні поліцейські столиці визволили з квартири неповнолітню дівчину, яка приїхала з Житомира влаштуватися нянею, але потрапила на шість днів у сексуальне рабство.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

Виклик патрульним про те, що людина благає про допомогу на вулиці Миколи Закревського, надійшов 18 липня, близько 17-ї години.

На місці події заявник пояснив: він із дочкою вийшов на прогулянку, а коли хтось почав кидати їм папірці з вікна на 8 поверсі - то були записки з проханням допомогти, викликали патруль.

Інспектори патрульної поліції, які піднялись на 8 поверх вказаного будинку, змогли спілкуватись з дитиною, що у квартирі, лише крізь двері, бо вона не могла їх відчинити. Дівчинка розповіла, що їй неповних 16 років, що вона з Житомирської області. 13 липня приїхала до Києва працювати нянею — оголошення знайшла в одній із соцмереж.

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«Тут мене зустріли 2 жінок, привели до цієї квартири. Згодом сюди прийшов ще якийсь чоловік. Вони втрьох били мене, примушували пити алкоголь, тягали за волосся й залякували. Щовечора возили до чоловіків та примушували займатись проституцією. Відібрали всі речі. Змусили по телефону брехати матері, що я знайшла роботу і в мене все гаразд", - розповіла дівчинка.

Поліцейські визволили потерпілу з квартири.

Неповнолітня виглядала переляканою, на тілі були синці.

Втім, врятована сказала, що вже почувається краще й не потребує медичної допомоги.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, якій передали дитину.

У поліції також повідомили, що ймовірних злочинців згодом вдалось затримати.