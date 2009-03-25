У російській Держдумі підозрюють, що Україна «розвела» Європу

Голова Комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Костянтин Косачев назвав "міною сповільненої дії" декларацію між Україною і ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

За словами Косачева, абсолютно нелогічно робити тему ГТС України зоною особливої відповідальності і особливих домовленостей виключно між Україною і Євросоюзом. "Як відомо, благими намірами вимощена дорога в пекло, і в даному випадку ми просто закладаємо міну сповільненої дії, коли рано чи пізно ми прийдемо до ситуації, що Євросоюз почне говорити Росії про те, що ЄС вклав кошти в модернізацію ГТС України, і тепер ви в Росії зобов`язані цю ГТС використовувати, закачувати в неї газ, щоб в Європі газу було досить. Як тільки в комерційних відносинах з`являється термін "зобов`язаний", ці комерційні відносини вмить переходять в зону ризику", - сказав Косачев в середу на прес-конференції в РІА новості.

Коментуючи підписання Декларації про модернізацію української ГТС, Косачев заявив: "Мені представляється, що партнери України в Комісії європейських співтовариств просто були введені в оману представниками українського керівництва, які, судячи з усього, сказали їм, що з приводу Росії можна особливо не хвилюватися - ми з нею вже домовилися, або обов`язково домовимося. Давайте ми між собою тут розберемося. Росія все одно нікуди не подінеться і погодиться з тим, про що ми тут домовилися". Косачев зауважив, що подібний підхід характеризує не стратегію відносин Росії і ЄС, а підхід нинішнього українського керівництва, яке прагне максимально наблизити себе до європейських структур і максимально відсікти від цих європейських інтеграційних структур Росію.

"Як тільки ЄС почне від Росії вимагати закачування газу в модернізовану ГТС України, абсолютно точно можна припустити, що Україна цією ситуацією скористається для того, щоб поліпшити свої позиції, запропонувавши Росії якісь зручні для себе і незручні для Росії умови транзиту або закупівель російського газу для власних українських потреб", - вважає Косачев.