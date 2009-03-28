Москва пропонує МВФ трильйон доларів в обмін на реформи

Москва виступає за збільшення ресурсів МВФ у прив`язці до зобов`язання реформування міжнародних фінансових інститутів протягом 2-3 років. При цьому додаткове фінансування оцінюється від 500 мільярдів до трильйона доларів, заявив помічник президента РФ Аркадій Дворкович, повідомляють РІА новості.

"Ресурси МВФ потрібні, але їхнє надання має бути пов`язане з реформами", - сказав Дворкович. Відповідаючи на запитання про те, скільки саме може знадобитися додаткових коштів міжнародним фінансовим інститутам, Дворкович сказав: "Від 500 мільярдів доларів до трильйона доларів". При цьому, зауважив він, 500 мільярдів доларів - це мінімум.