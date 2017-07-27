Бій за суд: у Польщі ультраправі обіцяють "антимайдан" у боротьбі за контроль над Верховним судом

Масові протести та демонстрації у Польщі стали результатом бажання екс-прем’єра країни, а наразі депутата Сейму від партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослава Качиньського підкорити собі судову систему, пише «Новое время».

Зазначається, що Качиньський встановив особистий контроль над виконавчою та законодавчою владами. Однак, наразі демонстрації набирають обертів, погрожуючи Качиньському розколом серед його прибічників та втратою влади.

Незважаючи на протести ліберальної парламентської опозиції Сейм прийняв закони, які фактично скасовують незалежність судової гілки влади. Національна рада юстиції переходить під контроль парламенту.

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При цьому Єврокомісія оголосила, що польська "судова реформа" - це "системний ризик для принципу верховенства права".

У великих містах Польщі зі сцен із критикою ПіС безперервно виступали різні політики і громадські діячі. Протест став по-справжньому всенародним.

«Мітингували під музику Шопена. Десятки тисяч людей запалювали свічки і лампади, хором виконували гімн Польщі та Євросоюзу, а до Верховного суду хтось приніс лазерну установку, яка проектували на будівлю слова: "Це наш суд!", - пише видання.

Прихильники Качиньського теж відступати не хочуть - на суботу 29 липня вони планують проведення в Варшаві "антимайдану", куди звезуть людей зі східних та вугледобувних регіонів, які традиційно підтримують ультраправих.

«Намір продовжувати боротьбу обох таборів легко пояснити. Зараз їх популярність в суспільстві приблизно однакова. І у ПіС, і у ліберальних партій приблизно по 35-40%. У 2018 році в Польщі пройдуть місцеві вибори, а ще через рік - парламентські. Результати і тих і інших повинен буде затвердити Верховний суд, за який зараз і йде бій», - пише видання.

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Як повідомляв УНІАН раніше, вночі 22 липня Сенат Польщі попри протести ухвалив підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд. Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжується масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном. Згідно із законом, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Пізніше президент Польщі наклав вето на закони про Верховний суд та Державну раду судочинства. Анджей Дуда наголосив, що зміни у судовій системі Польщі потрібні, але він проти ідеї посилення влади генерального прокурора над Верховним судом. Він також закликав заспокоїти суспільні настрої.