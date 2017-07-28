На Храмовій горі у Єрусалимі відбулися чергові зіткнення (відео)

У Єрусалимі на Храмовій горі у четвер, 27 липня, відбулися чергові сутички, після того, як тисячі мусульман вперше за 11 днів повернулися до мечеті Аль-Акса для молитви.

Внаслідок зіткнень поранення отримали 37 палестинців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані Палестинського Червоного Півмісяця.

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За даними ізраїльської поліції, палестинці почали кидали в правоохоронців каміння. У відповідь на це поліцейські застосували слізогінний газ і гумові кулі. Напруга виникла після того, як ізраїльтяни закрили один з входів, через які намагалася пройти велика кількість людей, заявили у Червоному Півмісяці. Про це повідомляє агенція AP.

Заворушення відбулися після того, як влада Ізраїлю вирішила відмовитися від застосування металодетекторів як складової комплексу заходів безпеки на Храмовій горі. Поліція почала їх демонтаж в ніч на 25 липня. У четвер мусульман закликали відновити молитви у цій святині.

Генсек Ліги арабських держав Ахмед Абу-ль-Гейт застеріг ізраїльський уряд, що спроби контролю релігійних об'єктів у Єрусалимі можуть привести до початку "релігійної війни". На його переконання, дії Ізраїлю можуть перевести конфлікт з політичної у релігійну площину.