В Австралії викрили терористів, які планували підірвати літак
02:36, 30 липня 2017Світ
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Під час операції поліцейських були затримані четверо підозрюваних.
Австралійська поліція запобігла теракту / REUTERS
В Австралії антитерористична поліція розкрила змову, метою якої було підірвати літак. Про це заявив прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл, передає Російська служба ВВС.
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"Можу повідомити, що сьогодні відбулася велика спільна контртерористична операція з запобігання змові терористів, метою якої була катастрофа літака", - заявив він.
За даними слідчих, учасники змови збиралися використати "саморобний пристрій". Повідомляється, що в ході обшуків у Сіднеї були затримані четверо підозрюваних. Видання зазначає, що у всіх австралійських аеропортах введено додаткові заходи безпеки.
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