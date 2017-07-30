В Австралії викрили терористів, які планували підірвати літак

В Австралії антитерористична поліція розкрила змову, метою якої було підірвати літак. Про це заявив прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл, передає Російська служба ВВС.

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"Можу повідомити, що сьогодні відбулася велика спільна контртерористична операція з запобігання змові терористів, метою якої була катастрофа літака", - заявив він.

За даними слідчих, учасники змови збиралися використати "саморобний пристрій". Повідомляється, що в ході обшуків у Сіднеї були затримані четверо підозрюваних. Видання зазначає, що у всіх австралійських аеропортах введено додаткові заходи безпеки.