"Життя чорних важливі": у Лондоні протести після смерті чорношкірого хлопця переросли в сутички з поліцією (фото, відео)

Протести на сході Лондона почалися ще в п'ятницю, 28 липня, та переросли у заворушення і зіткнення з поліцією у суботу. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Причиною акції стала смерть чорношкірого жителя Лондона, 20-річного Рашана Чарльза. Він помер у лікарні після того, як під час переслідування поліцією забіг в один з магазинів і проковтнув якийсь предмет. Пізніше йому стало погано, він був доставлений в лікарню, де і помер.

Розслідуванням смерті Рашана Чарльза займається незалежна комісія з розгляду скарг на поліцію.

Мирна акція протесту стартувала в п'ятницю біля поліцейського відділку в Сток Ньюїнгтон. Перед присутніми виступила мати Рашана Чарльза. Зі слів родичів Чарльза, він був жорстоко побитий лондонським поліцейським.

Сутички біля поліцейського відділку почалися вже ввечері в п'ятницю і продовжилися вночі та вдень у суботу. Протестувальники підпалили кілька сміттєвих баків, а зверху на на них кинули матраци. Учасники акції також били вікна навколишніх магазинів, вулиці були засипані битим склом.

#BREAKING NEWS: HUGE RIOTS AND PROTESTS TAKING PLACE IN DALSTON, LONDON RIGHT NOW pic.twitter.com/ayD5qEdgod — First News HQ (@FirstNewsHQ) July 28, 2017

Видання зазначає, що заворушення посилились після того, як протестувальники заблокували вулицю Кінгсленд-роуд і почали палити матраци. Протестувальники закидали поліцейських петардами і пляшками. У деяких з них в руках були плакати зі словами Black Lives Matter ("Життя чорних важливі").

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейському затримали 17-річного юнака. Як повідомляється, у поліцейського травмоване око. Ще одного перехожого учасники протесту стягнули з велосипеда і напали на нього, коли він спробував пробратися повз протестувальників.

Щоб заспокоїти учасників заворушень, в суботу представник сім'ї Рашана Чарльза закликав присутніх до спокою.

"Підпалюючи будинки, ви не досягнете справедливості", - сказав представник сім'ї Стеффорд Скотт, закликавши присутніх до "гідного протесту".

Як повідомляв УНІАН, протести з таким же девізом відбулися в липні 2016 року в США. Вони почалися після того, як в мережі з різницею в два дні з'явилися відразу два знятих у різних штатах відео, на яких поліцейські вбивають афроамериканців.

Перше відео знято в штаті Луїзіана. На ньому двоє білих поліцейських стріляють у лежачого на землі афроамериканця у місті Батон-Руж. Два поранення стали смертельними. Згодом у мережі з'явилося ще одне відео, на якому зображена загибель афроамериканця Філандо Кастільо в штаті Міннесота. Поліцейський вистрілив у нього, коли Кастільо потягнувся за гаманцем.