У Стамбулі жінки провели демонстрацію за право носити улюблений одяг - ЗМІ

Сотні жінок вийшли в суботу, 29 липня, на вулиці Стамбула, щоб взяти участь в акції проти проявів насильства через зовнішній вигляд і стиль одягу.

Як пише Німецька хвиля, акція пройшла під гаслом "Мій стиль одягу - не твоє діло" і розпочалася в азіатській частині міста.

"Ми не будемо підкорятися, ми не будемо тихими", - вигукували її учасниці.

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Стамбул довгий час вважався відносно толерантним містом, де гомосексуали та жінки могли почуватися в безпеці, відзначає агентство Reuters.

Однак мешканки турецького мегаполісу відзначають, що випадки вербальних і фізичних атак через "невідповідний одяг" останнім часом почастішали. У липні було побито студентку, яка одягла шорти.