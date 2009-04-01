Якщо потрібен "чорний список", Америка має посісти в ньому своє місце

Прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР пропонує включити до “чорного списку” пільгових зон “податкового раю” три американські штати - Делавар, Неваду та Вайомінг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив, виступаючи на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

Він зазначив, що нещодавно лідери ЄС почали тиснути на Бельгію, Австрію та Люксембург з метою спрощення правил щодо банківської таємниці для того, щоб уникнути включення цих трьох країн до переліку зон “податкового раю”.

“Я би хотів, щоб всі “шишки” в Європі, які наполягають на тому, щоб ці три країни відмовилися від банківської таємниці, продемонстрували таку саму сміливість щодо США”, - сказав прем’єр Люксембурга.

При цьому він висловив переконання у тому, що якщо ці три штати не будуть включені до “чорного списку”, тоді саміт “Великої двадцятки” втратить довіру до себе як форум, що намагається насправді подолати світову економічну кризу.

“Якщо потрібен “чорний список”, Америка повинна посісти в ньому своє місце”, - наголосив Ж.-К.ЮНКЕР.

Три американських штати відомі як місця з великими податковими пільгами разом з Американськими Віргінськими островами, і є улюбленим місцем для реєстрації бізнесу.

“Я не чую жодного іншого прем’єр-міністра, крім мене, який би порушував це питання”, - сказав Ж.-К.ЮНКЕР.

“До 3 квітня ми побачимо, чи все це було лише для того, щоб вразити публіку, чи для пошуку реального вирішення існуючих проблем”, - додав він.