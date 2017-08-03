Відносини НАТО з РФ зараз найскладніші з часу завершення "холодної війни" - Столтенберг

На думку генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга, нинішні відносини між Росією та НАТО переживають не найкращу фазу.

Про це він заявив у четвер, 3 серпня, в інтерв'ю телеканалу CNN, передає Deutsche Welle.

За словами Столтенберга, до цього призвела роль Росії у "дестабілізації" ситуації на Сході Україні. "Гадаю, було б правильно стверджувати, що відносини НАТО з Росією значно складніші, ніж це було будь-коли з моменту завершення "холодної війни", - сказав генсек НАТО.

Читайте такожМедведєв заявив, що надії на поліпшення відносин із США покладено край

Він додав, що після завершення "холодної війни" в НАТО сподівалися розбудовувати "тісне партнерство" з Росією. "Однак особливо після незаконної анексії Криму 2014 року та тривалої дестабілізації росіянами (ситуації, - ред.) на сході України відносини між НАТО та Росією значно погіршилися", - визнав генсек Альянсу.

Утім, він також вказав на готовність вести "політичний діалог" з Росією з метою уникнення "ескалації" та "нової холодної війни".

Перед цим схожу оцінку нинішньому стану відносин із Росією зробив президент США Дональд Трамп. Він назвав нинішній стан двосторонніх відносин між Вашингтоном та Москвою "найнижчим" за всю історію контактів між двома країнами і звинуватив у цьому Конгрес США.

Тим часом подібні заяви пролунали і з Москви. У МЗС Росії, заперечуючи нещодавню заяву віце-президента США Майка Пенса про те, що Росія намагається переглянути кордони балканських країн, сказали, що риторика Вашингтона щодо Москви "дедалі глибше скочується до примітивних ідеологізованих штампів часів "холодної війни".