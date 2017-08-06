Лавров після зустрічі з Тіллерсоном: альтернативи діалогу з США немає

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у неділю, 6 серпня, що вважає, що його американські колеги готові продовжувати діалог з Москвою щодо складних питань, незважаючи на двостороннє напруження та введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми відчували готовність наших американських колег продовжувати діалог, я думаю, що альтернативи цьому немає", - заявив Лавров після тривалих переговорів з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном в рамках зустрічі в Манілі.