Лавров після зустрічі з Тіллерсоном: альтернативи діалогу з США немає
14:51, 06 серпня 2017Світ
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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що відчуває готовність США до подальшого діалогу.
Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон / REUTERS
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у неділю, 6 серпня, що вважає, що його американські колеги готові продовжувати діалог з Москвою щодо складних питань, незважаючи на двостороннє напруження та введення нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Reuters.
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"Ми відчували готовність наших американських колег продовжувати діалог, я думаю, що альтернативи цьому немає", - заявив Лавров після тривалих переговорів з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном в рамках зустрічі в Манілі.
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