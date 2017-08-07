У Каліфорнії пройшов чемпіонат із серфінгу серед собак (відео)

Незвичайне змагання під назвою Surf Dog Competition, яке любителі тварин влаштовують для своїх вихованців, пройшло у Каліфорнії. Собаки-серфери змагалися, як і личить в серйозному спорті, у різних вагових категоріях. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Загалом у чемпіонаті з серфінгу серед собак, змагалися між собою більше 50-ти представників різних порід, які прибули з різних куточків США. Це вже другий подібний турнір.

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Температура повітря в день змагань не підіймалася вище 21 градуса за Цельсієм, але це не завадило собакам виступити. І все заради благородної мети - кошти, зібрані під час чемпіонату, підуть на благодійність.