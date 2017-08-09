Військові-трансгендери подали до суду на Трампа через заяви в його Twitter
22:06, 09 серпня 2017Світ
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У заяві йдеться, що пропонована Трампом заборона суперечить конституції. Пентагон поки не давав коментарів з приводу позову.
Трамп / REUTERS
Дві організації з захисту прав ЛГБТ подали судовий позов до президента США Дональда Трампа через заяви в його твіттері про заборону служби в армії для трансгендерів. Про це повідомляє Associated Press.
Позов поданий від імені п'яти військових-трансгендерів, які служать в армії, ВПС і береговій охороні. Їх загальний термін служби складає 60 років.
У заяві йдеться, що пропонована Трампом заборона суперечить конституції. Пентагон поки не давав коментарів з приводу позову.
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Трамп опублікував запис у твіттері 26 липня. Заява Трампа викликала осуд, в тому числі з боку керівників великих IT-компаній.
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