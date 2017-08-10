Десятки нелегалів висадилися на іспанський пляж на очах у здивованих туристів (відео)

Човен із кількома десятками нелегальних мігрантів причалив до узбережжя іспанському пляжу на очах у шокованих туристів, пише Daily Mail.

Група мігрантів на чорному надувному човні причалила до пляжу міста Кадіз на півдні Іспанії після перетину Гібралтарської протоки.

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Зазначається, що інцидент стався вдень, 9 серпня. Поліція прибула на місце, коли вже всі нелегали розбіглися.

Багато відпочиваючих на берегу здивовано спостерігали за нелегалами, що вистрибували на пляж і не могли зрозуміти, що відбувається.

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Видання зазначає, що висадка мігрантів на іспанські пляжі не є звичайним явищем, але траплялася раніше, особливо в північноафриканських анклавах Іспанії - Мелільї і Сеуті, які межують із Марокко.

Сеута і Мелілья єдині мають сухопутні кордони ЄС з Африкою, і, як результат, вони є відправними точками для людей, які хочуть дістатися до Європи.