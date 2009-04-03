Угода про асоціацію Україна-ЄС підгрузить Київ ще однією проблемою

Проект угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз, підписання якого планується здійснити наприкінці 2009 року, містить низку положень щодо адаптації України до стандартів ЄС у сфері захисту навколишнього середовища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося у ході круглого столу на тему: «Правосуддя та європейське право навколишнього середовища», що відбувся в Мін’юсті 4 квітня за участю керівників представництв Європейської комісії в Україні, генерального секретаря Ради Європи, Посольства Франції, а також керівників профільних державних органів. До участі у заході були також запрошені українські та французькі судді високого рангу.

«Навколишнє середовище посідає одне з центральних питань у політиці Європейського Союзу. Тому угода про асоціацію між Україною та ЄС міститиме зобов‘язання української сторони перейняти стандарти чистого довкілля, адаптувати національне законодавство до європейського екологічного права, а також найголовніше – забезпечити правосуддя у сфері захисту навколишнього середовища», - наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР.

За його словами, саме національний суддя – і часто суддя першої інстанції – має гарантувати виконання загальноєвропейських законів.

При цьому, як підкреслив голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕРА, перед Україною буде поставлене завдання не просто створити законодавчі рамки у сфері захисту навколишнього середовища. Найголовніше завдання, яке постане перед Україною, – це забезпечення практичного виконання указаних норм.

У ході круглого столу наголошувалося, що щороку в Європі приймаються тисячі рішень у сфері захисту навколишнього середовища. Директиви щодо брудних промислових виробництв стосуються 52 тисяч об‘єктів. Близько 15% європейської території складається із зон захисту природи.