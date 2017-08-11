У Кенії не вщухають протести через результати виборів (фоторепортаж)

У Кенії не вщухають протести через результати виборів. Вони почалися в Найробі, а також у місті Кісуму на заході країни після того, як кандидат від опозиції Раіль Одінга заявив про фальсифікацію результатів виборів, коли попередні результати, оголошені Центрвиборчкомом, показали впевнену перемогу кандидата від влади.

Як повідомляє Reuters, кенійська поліція вжила заходів безпеки перед очікуваним оголошенням про те, що президент Ухуру Кеніата виграв переобрання, незважаючи на заяви про підтасовку голосів лідером опозиції Раіла Одінги.

Читайте також"Життя чорних важливі": у Лондоні протести після смерті чорношкірого хлопця переросли в сутички з поліцією (фото, відео)

Поліція розмістила додаткові сили в аеропорту в Кісуму, щоб запобігти будь-яким протести. Місто знаходиться в провінції, яка є оплотом Одінги.

Раніше у Венесуелі пройшли зіткнення на виборах конституційної асамблеї, 15 осіб загинули.