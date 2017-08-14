У Буркіна-Фасо ісламісти розстріляли 17 відвідувачів ресторану (фото, відео)

В столиці Буркіна-Фасо Уагадугу в результаті атаки, ймовірно, ісламістів, на ресторан загинули 17 людей, вісім отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Влада кваліфікувала інцидент як терористичну атаку.

Очевидець розповіла агентству, що бачила, як з ресторану тікали відвідувачі, поки правоохоронці оточували його. Чи взяла на себе відповідальність за теракт яка-небудь з ісламістських угруповань, Reuters не повідомляє.

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Буркіна-Фасо, як і інші країни Західної Африки, періодично піддається атакам джихадистів. Більшість нападів відбувається вздовж віддаленого північного прикордонного регіону з Малі, де вже понад десятиліття відбуваються напади ісламістських бойовиків.

Раніше на півночі Афганістану ісламісти вбили щонайменше 50 цивільних.