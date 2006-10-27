Ющенко назвав унікальний фактор європейської стабілізації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що на кордонах Європейського Союзу не з’явиться нова версія «Берлінської стіни».

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, про це він заявив сьогодні на Десятому саміті Україна-ЄС у Гельсінки.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україну «час від часу турбують ідеї щодо визначення кордонів ЄС». «Ми віримо, що ця полеміка не завершиться формуванням якоїсь нової версії «Берлінської стіни» на кордонах ЄС», – сказав він.

Говорячи про подальше розширення ЄС, В.ЮЩЕНКО відзначив: «Я переконаний, що найближче розширення, а також подібні дії у майбутньому будуть успішно працювати на цей великий європейський проект». На його переконання, розширення Євросоюзу є «унікальним фактором європейської стабілізації, стимулом для демократичних і ринкових перетворень на континенті й особливо у Східній Європі».

Президент наголосив, що Україна готова і надалі працювати над втіленням реформ, необхідних для подальшої інтеграції у ЄС, і висловив переконання, що в цьому питанні сторони знайдуть стратегічний компроміс.