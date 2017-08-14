Літаки НАТО за тиждень 8 раз супроводжували більш як 20 російських літаків над Балтикою - ЗМІ

Літаки Організації північноатлантичного договору (НАТО) минулого тижня 8 разів супроводжували більш як 20 польотів російських літаків над країнами Балтики.

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Як повідомляє балтійське видання Delfi, пілоти повітряної місії НАТО в країнах Балтії минулого тижня вісім разів злітали для впізнання і супроводу військових літаків Росії, що летіли над Балтійським морем, загальною чисельністю 21.

Міністерство оборони Литви повідомило, що приблизно половина з них були винищувачі, решта - транспортні і навіть пасажирські літаки. Багато російських транспортників летіли з відключеними транспондерами. Найбільше - 10 російських апаратів - літакам НАТО довелося супроводжувати в четвер, для чого вони піднімалися в повітря того дня тричі.