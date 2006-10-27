Дива не сталося: СОТ розгляне остаточний, а не попередній звіт України

Світова організація торгівлі розгляне остаточний, а не попередній звіт України про вступ до організації.

Про це йшлося на неформальному засіданні Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ. Переговори проходили сьогодні, 27 жовтня, в штаб-квартирі СОТ у Женеві.

«Дива не сталося. Для СОТ важливий результат, а не процес ухвалення тих або інших законодавчих актів і наші внутрішні проблеми. Тому попередній звіт, з яким їхала на переговори українська делегація, не викликав інтересу у Женеви», - так оцінила сьогоднішні переговори член української делегації, народний депутат, секретар комітету з економічної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Проте, відзначає Н.КОРОЛЕВСЬКА, представники країн – членів СОТ ще раз підтвердили готовність прийняти Україну до своїх лав у 2006 році.

«Але не за красиві очі, а тільки з урахуванням виконання всіх узятих на себе зобов`язань. Нам дали ще один шанс ухвалити остаточне, перш за все, економічне рішення», - сказала депутат. За її словами, «у парламенту є тиждень-два на те, щоб розглянути і прийняти пакет із 20 необхідних законодавчих актів. Після цього 2-3 тижні у СОТ вивчатимуть подані нами документи і лише потім приймуть від України остаточний звіт про виконану роботу».

Як сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, «ми домовилися, що наша наступна робоча зустріч у Женеві відбудеться у середині грудня». Вона висловила надію, що «у нашого парламенту і Кабінету Міністрів вистачить політичної волі, і ми зможемо приєднатися до 149 країн, які входять до СОТ».