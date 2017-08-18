Напад з ножем на перехожих у Фінляндії: кількість загиблих зросла, нападник "схожий на іноземця"

Внаслідок нападу невідомого з ножем на перехожих у центрі фінського міста Турку померли дві людини. Як повідомляє фінське видання Yle, поліція не коментує, чи йдеться про тероризм.

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Підозрюваний поки що тільки один, але з'ясовується можлива причетність інших осіб.

"Молода людина спочатку на торговій площі вдарила ножем двох. Потім трохи далі - ще кілька. Всього 8 людей. 2 померли. Поліція схопила підозрюваного", - повідомляє видання.

Відзначається, що затримання відбулося через 20 хвилин після сигналу лиха - поліцейський вистрілив зловмисникові в ногу, завдяки чому його й було затримано.

Особа затриманого поки що невідома, його доставили в лікарню. Скоріше за все, мова йде про іноземця (людина, схожа на іноземця). поліцейські зв'язалися з імміграційною службою, щоб перевірити, чи зареєстрований він там.

Як повідомлялося раніше, поліцейські відкрили вогонь по чоловіку, який до цього вдарив ножем кілька людей, після чого затримали його. Повідомляється, що нападник поранений в ногу. Інцидент стався на торговій площі Пууторі у центрі міста. Очевидці розповіли, що чоловік напав, зокрема, на жінку з дитячим візочком.