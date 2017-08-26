КНДР здійснила черговий запуск ракет

Північна Корея в суботу, 26 серпня, здійснила запуск ракет у бік Японії, передає Reuters з посиланням на південнокорейських військових.

Кілька ракет малої дальності пролетіли в північно-східному напрямку близько 250 кілометрів і впали у Японське море.

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Тихоокеанське командування армії США зазначило, що КНДР запустила три балістичні ракети малої дальності, пише Reuters. Усі три ракети вийшли з ладу у польоті, одна з них вибухнула майже відразу після запуску.

Відзначається, що ракети не несли жодної загрози Північній Америці або Гуаму.

Як зазначає агентство Yonhap, про подію було негайно повідомлено президенту Південної Кореї Мун Чже Іну.

Південнокорейські військові аналізують додаткову інформацію.

Як повідомляв УНІАН, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав збільшити випуск ракетних двигунів твердого палива та ракетних боєголовок.