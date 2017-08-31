Лавров пообіцяв Тіллерсону відреагувати на вимогу США щодо закриття Генконсульства РФ у Сан-Франциско

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пообіцяв державному секретарю США Рексу Тіллерсону відреагувати на вимогу США про закриття Генерального консульства РФ у Сан-Франциско.

Як повідомляється на сайті російського зовнішньополітичного відомства, 31 серпня з американської ініціативи відбулася телефонна розмова Лаврова з Тіллерсоном.

"Держсекретар телефонував спеціально для того, щоб поінформувати, що найближчим часом буде оголошено про додаткові обмеження діяльності російських дипломатичних представництв на території США і виклав їх основний зміст", - йдеться в повідомленні.

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"У відповідь міністр висловив жаль через ескалацію напруженості в двосторонніх відносинах, розпочату не нами, і вказав, що в Москві уважно вивчать оголошені американцями нові заходи, після чого буде повідомлено про нашу реакцію", - заявили в російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сполучених Штатах Америки вимагають від Російської Федерації закрити консульство у Сан-Франциско та зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку. Адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилання американських дипломатів з дипломатичних відомств у Росії.