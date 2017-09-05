"Він же не наречена мені, і я йому не наречений": Путін про Трампа

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що Росії й США вдасться знайти компроміси при розв’язанні двосторонніх і міжнародних проблем.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Китаї, відповідаючи на питання, чи розчарувався він у президенті США Дональді Трампі.

«Що стосується розчарування, нерозчарування. Ваше питання звучить дуже наївно. Він же (Трамп) не наречена мені, і я йому не наречена, не наречений. Ми займаємося державною діяльністю, у кожної країни є свої інтереси», - зазначив Путін.

За словами президента РФ, Трамп у своїй діяльності керується національними інтересами своєї країни, а він - своєї.

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За словами Путіна, він розраховує, що Росії і США вдасться знайти компроміси при розв’язанні двосторонніх і міжнародних проблем для того, щоб вони вирішувалися в інтересах як американського, так і російського народів, а також у інтересах багатьох інших країн.

«Я маю на увазі нашу особливу відповідальність за міжнародну безпеку», - пояснив він.

Водночас, відповідаючи на питання, чи враховує він можливість імпічменту Трампу в своєму аналізі того, як вибудовувати відносини з Вашингтоном, Путін зазначив, що вважає некоректним обговорювати внутрішньополітичну ситуацію в США.

«Вважаю, що абсолютно некоректно було б з нашого боку обговорювати можливість розвитку внутрішньополітичної ситуації в самих США. Це не наша справа, це справа самих Сполучених Штатів», - сказав президент РФ.