У Кремлі поки не можуть оцінити слова Кадирова про готовність виступити проти РФ щодо подій у М'янмі

У Кремлі поки не готові давати оцінку словами глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що він «проти Росії» у зв'язку ситуацією в М'янмі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, як у Кремлі поставилися до слів Кадирова про те, що він може виступити проти позиції Росії, якщо керівництво країни підтримає владу М'янми.

«Я вам скажу чесно, я читав про різні висловлювання. Їх зараз багато робиться. Ми знаємо інформацію про те, що досить емоційно мусульмани сприймають події в М'янмі. Але все-таки у мене, на жаль, поки не було часу ознайомитися з ними особисто. Я б хотів спочатку ознайомитися, а потім вже якимось чином давати оцінку. Поки не буду цього робити», - заявив він.

При цьому Пєсков зазначив, що не бачив повідомлень про те, щоб хтось із протестувальників напередодні біля посольства М'янми в Москві говорив про джихад.

«Чесно кажучи, це, напевно, питання правоохоронних органів. Я ще раз повторюю, оскільки ми знаходимося зараз в Сямені, звідси дуже складно про це говорити, тому я б уникнув будь-яких коментарів на цей рахунок», - пояснив він.

Водночас, Пєсков повідомив, що президенти Росії і Єгипту Володимир Путін і Абдул-Фаттах Халіл ас-Сісі за підсумками зустрічі висловили стурбованість подіями в М'янмі.

«Також президенти розмовляли віч-на-віч. У ході двосторонньої зустрічі з президентом Єгипту була обговорена ситуація, яка складається в М'янмі. І президент Путін, і президент ас-Сісі висловили крайню заклопотаність тим, що відбувається в М'янмі, засудили будь-які прояви насильства, від кого б вони не виходили і проти кого вони були спрямовані, в тому числі і проти мусульман. Обидва президента закликали владу М'янми взяти ситуацію під контроль якомога швидше», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність виступити проти Росії, якщо російська влада буде підтримувати «шайтанів» у М'янмі.

Читайте такожЗ М'янми втекли понад 70 тисяч мусульман-рохінджа

«Чому російські ЗМІ мовчать? Якщо в Європі десь підривають, вбивають, відразу наші доблесні ЗМІ виступають. А коли за три дні вбито кілька тисяч чоловік - всі мовчать. Думаєте, я задоволений? Ні, звичайно. Я дуже незадоволений», - зазначив Кадиров.

«Навіть якщо Росія буде підтримувати тих шайтанів, які скоюють злочини, я проти позиції Росії. У мене є своє бачення, своя позиція», - додав він.

3 вересня сотні людей вийшли до Посольства М'янми в Москві на неузгоджений мітинг проти дій влади цієї країни. Протестувальники скандували «Аллах Акбар». Поліція розганяла людей, обмежившись усним попередженням про те, що акція не санкціонована і її учасники повинні розійтися.

25 серпня МЗС РФ висловило підтримку урядовим силам М'янми, а представників рохінджа назвало «бойовиками».

«25 серпня бойовики так званої «Армії порятунку рохінджа Ракхайн» здійснила серію скоординованих нападів на поліцейські дільниці і армійські підрозділи, розташовані в трьох прикордонних з Бангладеш округах Ракхайнської національної області (РНО) М'янми. В результаті зіткнення загинуло 11 м'янманских силовиків, є жертви серед цивільного населення.

"Рішуче засуджуємо цю збройну вилазку, спрямовану на підрив зусиль м'янманської влади і міжнародного співтовариства щодо стабілізації становища в РНО. Висловлюємо підтримку зусиллям уряду М'янми, що вживаються з метою нормалізації обстановки", - йшлося в заяві МЗС РФ.

В Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що з М'янми в Бангладеш втекли близько 73 тис. представників народності рохінджа, мусульман за вірою, що зазнали насильства.