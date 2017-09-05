У Кремлі коротко відповіли на слова президента Литви про вимоги Путіна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував заяви президента Литви Далі Грібаускайте про те, що Володимир Путін у 2010 році висунув їй певний список вимог, які має виконати Литва.

"Ні. Це неправда", — сказав Пєсков РІА Новости.

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Раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що після першої зустрічі з Володимиром Путіним вона отримала список вимог, які має виконати Литва.

"Від самої першої зустрічі з паном Путіним я отримала список вимог, які повинна виконувати Литва: не будувати атомну станцію, співпрацювати з ними і т. д. Це була не пропозиція дружити або співпрацювати — або ти стаєш на коліна й виконуєш, або ти ворог. Я не могла прийняти такі відносини", - сказала президент Литви.