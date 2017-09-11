"Біль і страждання": КНДР виступила з новими погрозами США напередодні голосування щодо санкцій

Міністерство закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки в понеділок, напередодні засідання Ради безпеки ООН, виступило з новими погрозами на адресу США. Заява глави МЗС країни цитує місцеве інформагентсво KCNA.

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"КНДР розробила та вдосконалила надпотужну термоядерну зброю як засіб стримування зростаючих ворожих рухів і ядерної загрози США та знешкодила небезпеку ядерної війни, навислої над Корейським півостровом і регіоном", - стверджує північнокорейський режим.

"Якщо США таки проштовхнуть незаконну "резолюцію" про посилення санкцій, КНДР повинна бути абсолютно впевнена, що США заплатять відповідну ціну. Майбутні заходи, які належить вжити КНДР, змусять США відчувати сильний біль і страждання, які вони переживала будь-коли в історії", - стверджують в КНДР.

КНДР випустила цю заяву напередодні ініційованого США засідання Ради безпеки ООН 11 вересня. В цей день винесуть на голосування проект резолюції з розширеними санкціями проти Північної Кореї. Вони передбачають заборону на поставки нафти Пхеньяну і заморожування активів Кім Чен Ина. Також передбачається припинення експорту текстилю з КНДР і заборона наймання громадян цієї країни на роботу за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Північна Корея провела випробування найпотужнішої в її історії водневої бомби.