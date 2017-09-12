Партії правлячої коаліції лідирують на виборах у Норвегії

У результаті парламентських виборів у Норвегії, які відбулись у понеділок, 11 вересня, партії чинної правлячої коаліції та її союзники здобувають незначну перевагу над опозиційними політичними силами. Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з попередніми результатами голосування на основі підрахунку понад третини голосів виборців, правляча Консервативна партія Норвегії та її молодший партнер по коаліції, правопопулістська Партія прогресу, а також їхні союзники з Ліберальної партії (Venstre) та Християнської народної партії (KRF) матимуть разом більшість мандатів у 169-місному парламенті Норвегії.

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Разом ці чотири політичні сили мають отримати 88-89 мандатів, при цьому для формування більшості достатньо 85 мандатів.

Опозиційний блок за участі Норвезької робітничої партії, Партії центру та Соціалістичної лівої партії за попередніми результатами виборів здобуває близько 80 депутатських мандатів.

Консервативна партія, очолювана нинішньою прем'єркою Норвегії Ерною Солберг, перебуває при владі у коаліції з правими популістами з 2013 року. Їхній уряд меншості толерується Ліберальною та Християнською народною партіями.