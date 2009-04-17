Грузія: провокації Росії стають дедалі цинічніші

Росія, виступаючи проти міжнародних навчань під егідою НАТО в Грузії, втручається в її внутрішні справи.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси і інформації Міністерства закордонних справ Грузії.

У грузинському МЗС упевнені, що останнім часом «провокаційні дії з боку Росії набувають все більш масштабного і цинічного характеру, що однозначно свідчить про спрямовані проти Грузії безперервні зусилля російської сторони з метою зберегти і збільшити рівень напруженості і сприяти дестабілізації ситуації».

«Яскравим прикладом подібної політики є висловлювання, зроблені в останні дні високопоставленими посадовцями російської сторони, зокрема представниками зовнішньополітичного відомства, щодо міжнародних навчань під егідою НАТО, які пройдуть на території Грузії в травні 2009 року. За цими заявами стоїть чергова неприкрита спроба російської сторони диктувати свою волю міжнародному співтовариству, а також втручатися у внутрішні справи суверенної держави - Грузії і таким чином знову грубо порушити загальновизнані принципи і норми міжнародного права», - заявляють грузинські дипломати.

У МЗС Грузії упевнені, що дії, здійснювані Росією, однозначно вказують на те, що агресія проти Грузії не припиняється.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ назвав рішення НАТО про проведення навчань Альянсу в Грузії «недалекоглядним і непартнерським".

"Якщо говорити, скажімо, про відносини Росії з Північноатлантичним альянсом, такі рішення розчаровують і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і у разі потреби ухвалюватиме ті або інші рішення", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, проведення навчань Альянсом у цьому регіоні загрожує різними ускладненнями.

***У рамках програми НАТО «Партнерство заради миру» в травні-червні Грузія прийматиме багатонаціональні навчання “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow”.

У навчаннях візьмуть участь Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія-Герцеговина, Канада, Хорватія, Чехія, Грузія, Греція, Угорщина, Казахстан, Молдова, Сербія, Іспанія, Македонія, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія і США.

Раніше керівництво НАТО запросило Росію взяти участь у цих навчаннях.