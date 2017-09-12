Після окупації Криму та агресії на Донбасі Росія намагається підірвати авторитет ЄСПЛ – Грібаускайте

В Європі спостерігаються нові прагнення до насильницького перекроювання державних кордонів.

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час виступу на 4-му світовому конгресі конституційних суддів у Вільнюсі, йдеться в розшифровці тексту виступу на сайті глави литовської держави.

Лідер Литви наголосила, що після військової агресії на сході України та окупації Криму Росія намагається підірвати авторитет Європейського суду з прав людини.

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«Крім того, для досягнення своїх цілей і прикриваючись вигаданим захистом національної та релігійної ідентичності здійснюються спроби використати Конституційний суд і дискредитується його місія щодо забезпечення верховенства права. Складно придумати що-небудь більш цинічне, ніж використання конституційного правосуддя і Конституційного суду для вчинення злочинів і їх виправдання в деяких країнах. Це становить загрозу для основ міжнародного порядку та європейської безпеки, що спираються на Статут ООН, Гельсінський Заключний акт і Європейську конвенцію про захист прав людини», – заявила Грібаускайте, коментуючи порушення Росією міжнародного права.

Президент Литви висловила впевненість, що конгрес конституційних суддів зможе внести істотний внесок у захист і зміцнення верховенства права, миру і безпеки у всьому світі. «Особливо сьогодні, коли в багатьох місцях і країнах, починаючи з Північної Кореї і закінчуючи військовими навчаннями «Захід» біля наших кордонів на цьому тижні, все ще виникають загрози», – додала вона.

«Ми, політики і судді, несемо особливу відповідальність - захищати принципи, на яких грунтується верховенство права. В галузі поваги прав людини і демократії немає місця компромісам. Тому ми ніколи не будемо вітати і не будемо обмінюватися рукостисканнями з тими, хто зневажає принципи верховенства права і чиї рішення ламають тисячі людських доль», - резюмувала Грібаускайте.