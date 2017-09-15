Після вибуху у Лондоні Трамп заговорив про посилення обмежень на в’їзд у США

Президент США Дональд Трамп хоче бульш жорстких правил на в’їзд до країни. Про це він написав у Twitter після сьогоднішнього вибуху у метро Лондона.

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«Заборона на поїздки в США повинна бути набагато більш жорсткою та більш конкретною - але нерозумно, якщо це не буде політично коректно!», - написав він.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Дональд Трамп засудив "терористів-невдах" у серії твітів у своєму мікроблозі після того, як вранці у метро Лондона стався вибух.

"Терористи-невдахи повинні каратися жорсткіше. Інтернет є їхнім основним інструментом вербування, який ми повинні відрізати і використовувати краще!", - написав Трамп, додавши "Це хворі і бездушні люди, які були в об’єктивах Скотланд Ярду, який повинен бути активнішим!"

Нагадаємо, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. Про це повідомив представник контртерористичного підрозділу. Заступник помічника комісара Ніл Басу заявив, що це терористичний інцидент. На місці події були присутні співробітники столичної поліції і британської транспортної поліції, а також колеги з Лондонської пожежної бригади і Лондонської служби швидкої допомоги.