У Лондоні 8 людей отруїлися невідомим газом

У Лондоні медики госпіталізували вісім осіб через отруєння невідомим газом, повідомляє прес-центр міської служби, передає 112 Україна.

Ще 12 осіб були евакуйовані з району інциденту в якості запобіжного заходу.

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На місце інциденту прибуло п'ять пожежних розрахунків, карети швидкої допомоги і поліція. Пожежники і співробітники групи хімічного захисту з'ясовують причину інциденту.

За даними правоохоронних органів, отруєння не стало результатом навмисних неправомірних дій.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 15 вересня, в лондонському метро на станції Parsons Green прогримів вибух. Очевидці одразу після інциденту повідомляли, що вибухнула бомба в сумці.

Згодом поліція назвала подію терактом. Відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на теракт у лондонському метро, засудивши місцеву владу за недостатньо рішучі дії і терористів за вбивства. Він також зазначив, що заборона на поїздки в США повинен бути ще жорсткіше.