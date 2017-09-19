Країни, які фінансують терористичні організації, треба притягнути до відповідальності - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що країни, які фінансують терористичні організації в усьому світі, треба притягнути до відповідальності.

Про це він сказав під час виступу на загальнополітичній дискусії в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Він нагадав, як у Саудівській Аравії виступив перед лідерами більш як 50 мусульманських та арабських країн.

"Ми погодилися, що усі відповідальні держави повинні співпрацювати разом, аби протистояти терористам та ісламському екстремізму, який їх заохочує. Ми зупинимо радикальний ісламський тероризм, тому що ми не можемо дозволяти йому розривати нашу державу, а також розривати цілий світ", - заявив Трамп.

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"Ми повинні відмовляти терористам у наданні притулку, у транзиті, у фінансуванні і у будь-якій формі підтримки для їхньої мерзенної та нечестивої ідеології", - наголосив президент США.

"Ми повинні змусити їх покинути наші держави. Прийшов час викрити та притягнути до відповідальності ті країни, які підтримують та фінансують такі терористичні групи, як "Аль-Каїда", "Хезболла", "Талібан" та інші, які вбивають невинних людей", - наголосив Трамп.

"Сполучені Штати та наші союзники разом співпрацюють на всьому Близькому Сході, аби знищити "терористів-невдах" та не допустити повторну появу безпечних місць-притулків, які вони використовують для здійснення атак на усіх наших людей", - додав президент США.