У Німеччині судять нетрадиційного неонациста, який присягнув на вірність ІДІЛ

У Нижній Саксонії розпочався суд над неонацистом, який став прихильником "Ісламської держави" і планував напад на німецьку поліцію і військових. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прокурори звинувачують Сашу Л. у плануванні нападу на поліцію і солдатів. Троє інших обвинувачених, афганського, турецького і німецького походження, також звинувачуються за допомогу 26-річному німцеві.

Саша Л. був затриманий в лютому після того, як поліція провела рейд в його квартирі у Нортхайм, Нижня Саксонія, де вони знайшли матеріали для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

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Деякі матеріали, які повинні були використовуватися для приготування бомби, були куплені через інтернет і перехоплені поліцією.

Згідно з обвинувальним висновком, перед тим як присягнути на вірність ІДІЛ у відеороликах, Саша Л. проявляв активність на неонацистській сцені в Берліні.