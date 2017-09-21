Росія виводить техніку з Білорусі після військових навчань "Захід-2017" (фото)

Росія почала виведення військ і техніки з Білорусі після завершення спільних з білоруськими колегами навчань «Захід-2017». Про це з місця подій повідомляють кореспонденти білоруської редакції Радіо Свобода.

Читайте такожУ Білорусі сьогодні завершаться навчання "Захід-2017" - ЗМІЗа їхніми даними, 21 вересня на залізничній станції Верайци перебувають близько 50 танків різної модифікації, більшість із них уже завантажені на платформи.

За розповідями місцевих жителів, техніка з полігону, на якому проходили навчання, прибула своїм ходом увечері 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017» відбувалися на території Білорусі з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, в Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них взяли участь 10 200 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі турбувалися, що Кремлю навчання потрібні для перетворення Білорусі на плацдарм для наступу на Україну.

Міністерство оборони Білорусі відзначало «оборонний» характер навчань «Захід-2017» і обіцяло, що всі російські військовослужбовці, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.