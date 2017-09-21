Померла найбагатша жінка світу

На 95-му році життя померла найбагатша жінка у світі і спадкоємиця французької косметичної компанії L'oreal Ліліан Беттанкур, повідомляє Franceinfo із посиланням на її дочку Франсуаза Беттанкур-Мейєр, як пише "Газета.ру".

За словами дочки, Ліліан Беттанкур померла минулої ночі у себе вдома.

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«Моя мати пішла мирно», — зазначила Франсуаза.

Також вона додала, що її матері 21 жовтня повинно було виповнитися 95 років.

У червні журнал Challenges опублікував список найбагатших людей світу, в якому Ліліан Беттанкур посіла друге місце зі статком в €35,8 млрд.