У Вірменії російську мову будуть вивчати як іноземну - міністр

У Вірменії російська мова набула статусу іноземної, заявив міністр освіти і науки республіки Левон Мкртчян, передає РБК.

"Єдиною державною мовою у Вірменії є і залишиться вірменська мова, оскільки ми - незалежна, суверенна держава", - сказав він. "Це аксиоматичная істина. Всі інші мови - іноземні", - підкреслив Мкртчян.

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Він нагадав, що російська мова "широко поширена у Вірменії" ще з радянських часів, однак "жодного статусу досі не мала". У даний час при вступі до ВНЗ абітурієнти з предмета «іноземна мова» здають іспити з англійської, німецької, французької, іспанської або італійської мов, розповів міністр. «Російської серед цих мов немає. Відтепер ми фіксуємо, що російська мова має у Вірменії статус іноземної мови», - зазначив він.

Глава Міносвіти додав, що міністерство розробило концепцію навчання російській мові, яку вже винесли на громадське обговорення. У числі заходів - відкриття шкіл та збільшення числа класів з поглибленим вивченням російської мови, також там будуть викладати ще ряд предметів російською мовою, уточнив він. «Це важливо, оскільки російська мова у Вірменії — найпоширеніша, її обов'язково проходять з другого класу у всіх школах, — зазначив Мкртчян. — Це робоча мова СНД, а тепер і Євразійського економічного союзу». Він додав, що зараз ведеться робота з Росспівробітництвом над формуванням великих аудиторій і класів для навчання вірменської молоді російської мови як іноземної.

Як повідомляв УНІАН, у Латвії випускники шкіл складатимуть іспити виключно латиською.