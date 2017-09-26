Закохані принц Гаррі і актриса Меган Маркл вперше з'явилися на публіці в якості пари (фото, відео)
10:37, 26 вересня 2017Світ
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Пара тепер відкрито демонструє публіці свої почуття на "Іграх нескорених" в Торонто.
Invictus Games ("Ігри нескорених"), що проходять в Торонто, для 36-річної Меган Маркл і 33-річного принца Гаррі стали першим офіційним виходом у світ в якості пари. Про це повідомляє Hello! Magazine.
#harry#meghan hand in hand pic.twitter.com/wl5OZw1EXH— Simon Vigar (@simonvigar5) September 25, 2017
Закохані тепер відкрито демонструють публіці свої почуття. Так, на тенісний матч в рамках Ігор вони прийшли разом і трималися за руки.
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