Закохані принц Гаррі і актриса Меган Маркл вперше з'явилися на публіці в якості пари (фото, відео)

Invictus Games ("Ігри нескорених"), що проходять в Торонто, для 36-річної Меган Маркл і 33-річного принца Гаррі стали першим офіційним виходом у світ в якості пари. Про це повідомляє Hello! Magazine.

Закохані тепер відкрито демонструють публіці свої почуття. Так, на тенісний матч в рамках Ігор вони прийшли разом і трималися за руки.

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