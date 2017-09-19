Вагітна Кейт Міддлтон знялася в мультфільмі, присвяченому психічному здоров'ю дітей (відео)

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка чекає третю дитину, знялася в мультфільмі, присвяченому психічному здоров'ю дітей.

Мультфільм був опублікований на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter, а пізніше на YouTube.

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Мультфільм починається з привітання герцогині. "Цей мультфільм допоможе нам почати говорити про психічне здоров'я. Що сказати і з ким говорити, коли ми відчуваємо занадто багато, щоб впоратися з цим поодинці. І як слухати і допомагати, якщо наш друг зіткнувся з труднощами", - говорить вона.

Мультфільм був створений за участю дітей і вчителів при активній підтримці організації Anna Freud National Centre For Children And Family.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, зараз герцогиня мучиться від сильного токсикозу і не бере участі в офіційних заходах, але знайшла сили знятися в цьому фільмі.