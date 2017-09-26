У Москві урядовий Mercedes на смерть збив поліцейського (фото, відео)

В мережі опублікований відеозапис з камери спостереження, на якій видно момент, коли «Мерседес» з урядовими номерами на смерть збиває поліцейського на Новому Арбаті в Москві. Запис з'явився в Twitter.

Мерседес збив поліцейського на Новому Арбаті в Москві. ВІДЕО з камери спостереження pic.twitter.com/uT2AZ9S24u — ВІДЕО Crashtimes (@crashtimes) September 26, 2017

Судячи з запису, ДТП сталося увечері 25 вересня. Автомобіль рухався по розділовій смузі і зачепив співробітника ДІБДР, який перебував на ній.

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Як повідомляє "Медуза", на машині, яка збила поліцейського, були номери урядової серії А896МР97. Відразу після аварії водій зняв номерні знаки з машини. "Газета.Ru" зазначає, що згідно з даними з відкритих джерел, номер може бути закріплений за Федеральною службою безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що в Росії екскурсійний автобус врізався у вантажівку, 6 людей загинули, ще 24 постраждали.