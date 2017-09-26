У Росії екскурсійний автобус врізався у вантажівку: 6 загиблих, ще 24 постраждали (фото)

У Росії екскурсійний автобус врізався у вантажівку, в результаті чого загинули 6 людей, ще 24 постраждали. Про це повідомляє РИА Новости.

Екскурсійний автобус, що перевозив паломників з Абхазії в Нижній Новгород, в ніч на вівторок зіткнувся з припаркованим вантажівкою на трасі М-4 "Дон" в районі Кубані. За уточненими даними поліції, водій автобуса King Long — 39-річний житель Нижнього Новгорода — допустив зіткнення з вантажівкою MAN, після чого той врізався в машину Toyota.

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"За попередньою версією, причиною ДТП могло стати те, що водій автобуса міг заснути за кермом", — інформує поліція. Відзначається, що правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи.

Раніше в результаті ДТП на Харківщині постраждали 23 людини, у тому числі 10 дітей.