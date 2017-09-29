"Врешь лента": російське видання в Москві заявило про напад на свою редакцію та підпалі (фото)

Російське видання «Лента.ру» повідомило про напад на офіс редакції, який розташований на Данилівській мануфактурі на Варшавському шосе в Москві.

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У повідомленні говориться, що в ніч на 29 вересня невідомі влаштували підпал, розбили в будівлі скло і розписали стіни. Ніхто не постраждав.

На місце події прибули співробітники поліції РФ, які встановлюють обставини інциденту.