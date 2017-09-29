У США малюк, який залишився без нагляду, знайшов вогнепальну зброю і вистрілив у двох дітей

В американському місті Дірборн, штат Мічиган, дитина ясельного віку знайшла вогнепальну зброю і вистрілила у двох інших дітей у віці трьох років. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

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Уточнюється, що в момент інциденту в будинку перебувала няня. Малюк, залишений без нагляду, виявив зброю, після чого вистрілив у двох дітей. За даними поліції, один з постраждалих отримав поранення в плече, незабаром він повністю відновиться. Ще один постраждалий перебуває у важкому стані.

Поліцейські опитали няню і інших дітей. Прокуратура округу вирішує питання про порушення кримінальної справи.