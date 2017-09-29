У ЦРУ оголосили про набір співробітників зі знанням російської мови

Американське Центральне розвідувальне управління оголосило в Twitter про набір співробітників зі знанням російської мови.

«Розмовляєие російською? Ви громадянин США з вищою освітою? Цікавитеся національною безпекою? Ваші навички потрібні тут», — йдеться в тексті повідомлення.

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До повідомлення також прикріплене зображення з текстом російською: «Чи знаєте, що ви можете зробити як співробітника-лінгвіста ЦРУ? Розкрити правду».