У ЦРУ оголосили про набір співробітників зі знанням російської мови
23:28, 29 вересня 2017Світ
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До повідомлення також прикріплене зображення з текстом російською.
Ілюстрація REUTERS
Американське Центральне розвідувальне управління оголосило в Twitter про набір співробітників зі знанням російської мови.
«Розмовляєие російською? Ви громадянин США з вищою освітою? Цікавитеся національною безпекою? Ваші навички потрібні тут», — йдеться в тексті повідомлення.
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До повідомлення також прикріплене зображення з текстом російською: «Чи знаєте, що ви можете зробити як співробітника-лінгвіста ЦРУ? Розкрити правду».
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